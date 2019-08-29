Встреча «нормандской четверки» пройдет 2 сентярбя

Подготовительная встреча в «нормандском формате» пройдет 2 сентября. В ней примут участие дипломатические советники глав государств.

Как сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, дата была согласована во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет Газета.ру.

Немецкий лидер ранее рассказала, что встреча лидеров пройдет только после встречи советников и глав МИД. Местом для разговора станет Париж.

Ранее, президент России Владимир Путин отметил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.