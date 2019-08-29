Встреча «нормандской четверки» пройдет 2 сентярбя
Подготовительная встреча в «нормандском формате» пройдет 2 сентября. В ней примут участие дипломатические советники глав государств.
Как сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, дата была согласована во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет Газета.ру.
Немецкий лидер ранее рассказала, что встреча лидеров пройдет только после встречи советников и глав МИД. Местом для разговора станет Париж.
Ранее, президент России Владимир Путин отметил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!