На Москву обрушится гроза с дождем

17 августа в Москве ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с, рассказали в столичном ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости быть аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и не оставлять авто под деревьями и легкими конструкциями.

Напомним, из-за ухудшения погоды в Москве до 21:00 17 августа действует желтый уровень погодной опасности. Из-за плохих погодных условий, местные аэропорты отменили и задержали несколько десятков рейсов, сообщает РБК.

В Сочи на эти выходные прогнозируют сильные ливни, град, резкое повышение уровня воды в реках и угрозы смерчей. Власти приготовились эвакуировать город.