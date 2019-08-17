На Москву обрушится гроза с дождем
17 августа в Москве ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с, рассказали в столичном ГУ МЧС.
В ведомстве напомнили о необходимости быть аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и не оставлять авто под деревьями и легкими конструкциями.
Напомним, из-за ухудшения погоды в Москве до 21:00 17 августа действует желтый уровень погодной опасности. Из-за плохих погодных условий, местные аэропорты отменили и задержали несколько десятков рейсов, сообщает РБК.
В Сочи на эти выходные прогнозируют сильные ливни, град, резкое повышение уровня воды в реках и угрозы смерчей. Власти приготовились эвакуировать город.
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