Власти приготовились эвакуировать Сочи из-за непогоды

Власти Сочи полностью подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей, сообщает администрация города. Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается, что из-за сильных ливней, града, резкого повышения уровня воды в реках и угрозы смерчей обстановка в городе может выйти из-под контроля и жителям понадобится эвакуация. В наибольшей опасности находится Лазаревский район ― он примет на себя основной удар стихии.

По данным РИА «Новости», мэр Сочи Анатолий Пахомов обратился к федеральным дорожникам и ДПС с просьбой установить ночное дежурство на трассах. Жителям и гостям города рекомендовано не оставлять детей без присмотра, автомобили под деревьями и легкими конструкциями и повременить с отдыхом у воды и в горах.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в город вернется спокойное море и солнечная погода.

В конце июля федеральную трассу в Сочи смыло дождем.