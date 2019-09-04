Москву ждет «желтый» уровень опасности из-за дождя

В столичном регионе введен «желтый» уровень опасности из-за дождя. Ненастная погода начнется с вечера среды до четверга.

Согласно данным с сайта Гидрометцентра РФ, желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Она продлится с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября, «РИА Новости».

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозируют по настоящему летний сентябрь.