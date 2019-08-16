Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка. Это второй случай за месяц.

Об инциденте сообщила директор благотоврительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, ребенку был назначен фризиум. Лекарство заказали по интернету. Когда мать пришла на почту, чтобы получить посылку, ее задержали сотрудники по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.

Женщину допрашивали пять часов, посылку конфисковали. В доме задержанной провели обыски, изъят системный блок от компьютера, пишет «Интерфакс». Открытое уголовное дело передадут в Главное следственное управление СК РФ.

16 июля в Москве задержали мать при попытке забрать на почте фризиум для ребенка с болезнью Баттена. Противосудорожный препарат не зарегистрирован в России.