Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

Google

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка. Это второй случай за месяц.

Об инциденте сообщила директор благотоврительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, ребенку был назначен фризиум. Лекарство заказали по интернету. Когда мать пришла на почту, чтобы получить посылку, ее задержали сотрудники по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы.

Женщину допрашивали пять часов, посылку конфисковали. В доме задержанной провели обыски, изъят системный блок от компьютера, пишет «Интерфакс». Открытое уголовное дело передадут в Главное следственное управление СК РФ.

16 июля в Москве задержали мать при попытке забрать на почте фризиум для ребенка с болезнью Баттена. Противосудорожный препарат не зарегистрирован в России.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: происшествия
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!