Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandwagen

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, чтобы сбросить с вертолета автомобиль. Причиной поступка стал спор между мужчинами на крупный контракт.

Двое мужчин прибыли в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском и заключили договор с генеральным директором. Они заплатили за 20 минут полета 250 тыс рублей притом, что обычно цена за час составляет 160 тыс рублей. Автомобиль Mercedes Gelandwagen 1995 года выпуска прикрепили к вертолету с помощью троса, а затем сбросили с высоты около 300 метров. Примерная стоимость автомобиля оценивается в 1 млн рублей.



Как стало известно, двое москвичей поспорили на крупный контракт. Проигравший ставил на кон Gelandewagen, который должны были сбросить с воздуха. В Москве осуществить задуманное не удалось, поэтому они решили попробовать сделать это в Карелии, пишет РБК.

Ранее российские ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В «Терминатор» уничтожили позиции «противника». Учения прошли в Сибири. Вертолетчики сбросили бомбы и ударили ракетами НАР С-8 по целям, которые изображали технику «врага». Учения осложнила метель.



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