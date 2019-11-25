Бой «Крокодилов» и «Терминаторов» попал на видео

Российские ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В «Терминатор» уничтожили позиции «противника».

Учения прошли в Сибири. Вертолетчики сбросили бомбы и ударили ракетами НАР С-8 по целям, которые изображали технику «врага». Учения осложнила метель.

Также военные отработали маневры ухода от средств ПВО условного противника, на предельно малых высотах огибая поверхность земли, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, ВВС США хотят использовать российские боевые вертолеты Ми-24 во время учений по противодействию авиационной поддержке противника.

Целью учений ведомство называет формирование «реалистичного представления» о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи.

Согласно заявке, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен предоставить Пентагону не менее двух Ми-24, а также пилотов-инструкторов, которые могли бы обучить американских военных управлению вертолетами.

Читайте нас в мобильном приложении