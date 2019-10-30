Американцы оценят российские Ми-24 на учениях

ВВС США хотят использовать российские боевые вертолеты Ми-24 во время учений по противодействию авиационной поддержке противника.

Целью учений ведомство называет формирование «реалистичного представления» о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи.

Согласно заявке, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен предоставить Пентагону не менее двух Ми-24, а также пилотов-инструкторов, которые могли бы обучить американских военных управлению вертолетами.

Также Штатам необходимы специалисты по техобслуживанию, соответствующее оборудование и учебные материалы.

Как уточняется, все расходы по транспортировке летчиков и доставке вертолетов покрывает подрядчик, передает РИА «Новости».

Учения должны пройти с 18 по 20 ноября на базе Девис-Монтен в штате Аризона.