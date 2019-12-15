Москвичи стояли под дождем и снегом ради скидки на кальян
Москвичи провели около двух часов в очереди на ярмарку кальянной индустрии JohnCalliano Christmas Sale. Большинство из них — студенты.
На официальном сайте ярмарки говорится, что JohnCalliano Christmas Sale — это «уникальный формат мероприятия с самыми большими скидками от более чем 100 топовых брендов». Вероятно, жители и гости столицы с этим утверждением согласны — им пришлось простоять в очереди на улице порядка двух часов, рассказал «Русской планете» один из участников события.
Тем временем, по данным синоптиков, в Москве идет дождь со снегом, а температура составляет ноль градусов по Цельсию.
Ранее Законодательное собрание Петербурга увидело в кальянных злейшего врага россиян.
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