Москвичи провели около двух часов в очереди на ярмарку кальянной индустрии JohnCalliano Christmas Sale. Большинство из них — студенты.

На официальном сайте ярмарки говорится, что JohnCalliano Christmas Sale — это «уникальный формат мероприятия с самыми большими скидками от более чем 100 топовых брендов». Вероятно, жители и гости столицы с этим утверждением согласны — им пришлось простоять в очереди на улице порядка двух часов, рассказал «Русской планете» один из участников события.

Тем временем, по данным синоптиков, в Москве идет дождь со снегом, а температура составляет ноль градусов по Цельсию.

Ранее Законодательное собрание Петербурга увидело в кальянных злейшего врага россиян.

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