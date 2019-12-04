Депутаты увидели в кальянных злейшего врага россиян

Законодательное собрание Петербурга намерено обратиться в Госдуму с предложением запретить кальянные в жилых домах. Соответствующую инициативу местные депутаты уже одобрили в первом чтении.

Руководитель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок во время рассмотрения инициативы заявил, что кальянные часто располагаются в подвальных помещениях, где нет должной вентиляции. Соответственно, дым от кальянов мешает жителям домов и создает угрозу пожара.

Инициатива, которую в первом чтении поддержали депутаты, вносит поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма…». Она предлагает запретить курить табак «в помещениях общественного назначения, расположенных в многоквартирных домах».

Законопроект вызвал широкую дискуссию в парламенте. Против инициативы выступили, в частности, депутат от «Единой России» Андрей Васильев и депутат от «Яблока» Михаил Амосов. Они отметили, что формулировка «помещения общественного назначения» слишком неопределенная, да и лучше было бы не не запрещать кальянные, а предъявлять требования к их оборудованию.

В поддержку инициативы выступил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

«Это отрава для молодежи, отрава для всех. Мы должны сохранить крепким здоровье будущего поколения, иначе во что мы их ввергаем?» – приводит его слова «Фонтанка».

Ряд депутатов указали на необходимость решать более важные проблемы.

Ранее сообщалось, что из-за безденежья россияне накинулись на нелегальный табак.

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