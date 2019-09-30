Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 09.00 мск 30 сентября до 09.00 2 октября, пишут «Известия».

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная и дождливая погода с температурой до 14 градусов тепла. В области столбик термометра поднимется до 10–15 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают. Метеорологи пришли к выводу, что только двум из них можно действительно доверять, правда, в краткосрочном временном отрезке.