Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 09.00 мск 30 сентября до 09.00 2 октября, пишут «Известия».
В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная и дождливая погода с температурой до 14 градусов тепла. В области столбик термометра поднимется до 10–15 градусов тепла.
Ранее в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают. Метеорологи пришли к выводу, что только двум из них можно действительно доверять, правда, в краткосрочном временном отрезке.
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