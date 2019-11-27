Москвичей предупредили о ДТП из-за ледяного дождя
Центр организации дорожного движения прогнозирует большое количество ДТП в ночь с 27 на 28 ноября из-за неблагоприятных погодных явлений в Москве. Ночью может пройти ледяной дождь и снег.
Как сообщает ТАСС, в связи с этим ЦОДД призвал отказаться от поездок на личных автомобилях без необходимости. Если же избежать поездки не удастся, необходимо соблюдать ПДД, избегать резких торможений и перестроений, а также держать дистанцию.
Также водителям советуют парковать свои авто вдали от деревьев и конструкций, где может образоваться слой наледи.
Ранее синоптики спрогнозировали 28 ноября в Москве ледяной дождь.
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