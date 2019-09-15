Москвичей ждут резкие перепады атмосферного давления

На следующей неделе в столице ожидаются похолодание и резкие колебания атмосферного давления.

Так, в понедельник, 16 сентября, температура воздуха днем составит +10–15°С, а к пятнице, 20 сентября, она снизится до +6–11°С. В ночные часы температура может опускаться до нуля. В Московской области местами возможны заморозки до –2°С, сообщает портал «Метеовести».

В некоторых районах столицы вместе с возможным дождем может выпадать мокрый снег, который, по словам синоптиков, сразу будет таять.

Кроме этого, с 16 по 18 атмосферное давление в Москве будет на уровне 733 мм рт. ст. К выходным оно вернется к нормальным показателям.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ждет россиян в сентябре.