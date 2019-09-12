Мультгерою Лунтику нашли девочку с признаками гепатита

В российском популярном мультсериале «Лунтик и его друзья» появится подружка главного героя - Луна.

Авторы сообщают, что новая героиня будет похожа на Лунтика, однако в отличие от него самого предстанет перед зрителями в желтом цвете (сам Лунтик – розовый).

При этом отмечается, что ударение в имени Луна следует делать на первый слог, а не на привычный второй.

На данный момент уже готовы первые 10 серий нового сезона, премьера которого намечена на январь 2020 года. В работе над сериалом будут задействованы американские сценаристы, сообщает ТАСС.