Москвичей ждет хорошая погода на День города

Сухая и теплая погода ожидается в Москве. В начале выходных и до конца следующей недели температура будет выше +20 градусов.

Центр погоды «Фобос» сообщает, что 7 и 8 сентября ожидается температура +24 градуса днем. Переменная облачность с южным и юго-западным ветром. Такая комфортная погода соответствует началу августа.

Ожидается также, что такая погода продержится до пятницы 13 сентября. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +13 градусов. Осадки маловероятны, пишут «Известия».

Ранее стало известно о том, какие достопримечательности Москвы больше всего любят россияне. В выходные, когда столица будет отмечать свой день рождения, они смогут посетить Красную площадь, Третьяковскую галерею, ВДНХ, Парк Горького.