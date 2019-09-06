Москвичей ждет хорошая погода на День города
Сухая и теплая погода ожидается в Москве. В начале выходных и до конца следующей недели температура будет выше +20 градусов.
Центр погоды «Фобос» сообщает, что 7 и 8 сентября ожидается температура +24 градуса днем. Переменная облачность с южным и юго-западным ветром. Такая комфортная погода соответствует началу августа.
Ожидается также, что такая погода продержится до пятницы 13 сентября. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +13 градусов. Осадки маловероятны, пишут «Известия».
Ранее стало известно о том, какие достопримечательности Москвы больше всего любят россияне. В выходные, когда столица будет отмечать свой день рождения, они смогут посетить Красную площадь, Третьяковскую галерею, ВДНХ, Парк Горького.
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