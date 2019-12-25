Москвичам обещают небольшой снег в конце недели

В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».

Как заявила, ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, местами не исключены осадки.

«Преимущественно это будет все-таки снежок. Ляжет ли он на землю - пока сказать сложно, пока еще земля довольно теплая», - сказал синоптик.

А вот в преддверии праздника - в пятницу, субботу и воскресенье ожидается облачная погода с пониженным атмосферным давлением, сообщают «Известия».

На большей части территории мегаполиса температура будет около ноля или слегка отрицательной. Это дает надежду на то, что снег, который выпадет, все-таки задержится на траве.

Ранее сообщалось о том, что самые сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Так, на севере Амурской области термометры будут показывать –48 градусов, на юге Якутии температура опустится до –40.

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