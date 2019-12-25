Москвичам обещают небольшой снег в конце недели
В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Как заявила, ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, местами не исключены осадки.
«Преимущественно это будет все-таки снежок. Ляжет ли он на землю - пока сказать сложно, пока еще земля довольно теплая», - сказал синоптик.
А вот в преддверии праздника - в пятницу, субботу и воскресенье ожидается облачная погода с пониженным атмосферным давлением, сообщают «Известия».
На большей части территории мегаполиса температура будет около ноля или слегка отрицательной. Это дает надежду на то, что снег, который выпадет, все-таки задержится на траве.
Ранее сообщалось о том, что самые сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Так, на севере Амурской области термометры будут показывать –48 градусов, на юге Якутии температура опустится до –40.
статьи на новой версии
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.