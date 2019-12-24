Синоптики рассказали о погоде за неделю до Нового года

В ближайшие дни в азиатской части России установится морозная погода.

В тоже время, в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, на юге Западной Сибири в начале недели будет от 11 до –6 градусов мороза ночью и 7–12 градусов днем. В Кемеровской и Томской областях прогнозируются метели и снег.

В Иркутской области, в центре и на юге Красноярского края из-за сибирского антициклона ночью будет до –30 градусов, днем — около 20 градусов ниже нуля. На Урале температура опустится до минус 20 градусов.

Самые сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Так, на севере Амурской области термометры будут показывать –48 градусов, на юге Якутии температура опустится до –40, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в Москве ожидается от -10 до +2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — сказал он.

23 декабря в город придет очередная волна аномального тепла. Ожидается облачная погода с туманами, с небольшими дождями, с максимальной температурой до плюс 6-8 градусов, сообщает РБК.

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