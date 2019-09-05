Москвича эвакуировали после попытки покорить Эльбрус
Московский альпинист получил травму ноги на Эльбрусе. Его эвакуировали спасатели и передали врачам.
Как уточняет «Вечерняя Москва», инцидент произошел на высоте 3800 метров. Подробности случившегося неизвестны.
Сотрудники экстренной службы напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.
В конце августа при попытке покорить самую знаменитую в Японии гору Фудзи погибла 29-летняя россиянка. После этого на гору ограничили восхождение.
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