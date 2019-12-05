В Москве задержан иностранец с химоружием

В Москве задержан иностранец с химоружием

Фото: Газета Труд

В Москве задержали гражданина Словакии с партией боевых химических веществ. Мужчина заявил, что он является специалистом по квантовой физике.

По информации телеграм-канала 112, 53-летний Ладислав Мигалович сам пришел в отделение полиции и представился ученым. Не долго думая, иностранца задержали, а бутыльки с химикатами передали на анализ.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, что это за вещества такие и откуда они у задержанного.

Одним их наиболее громких дел с участием химвеществ в последние годы стало так называемое «дело Скрипалей». Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. В этом Лондон обвинил российские спецслужбы. Однако Москва отвергла все обвинения. До сих пор не предъявлено ни одного доказательства по этому делу.

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