В Москве задержан директор Физического института РАН

В Москве по подозрению в хищении был задержан директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский. О какой сумме похищенного идет речь пока неизвестно.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, следственные действия связаны с завышением цен по государственным контрактам.

Помощница Колачевского Наталья Тарасенко рассказала «Московскому комсомольцу», что силовики пришли в его кабинет около 16:00 и потребовали проехать с ними в его квартиру для обыска. Также обыски прошли в бухгалтерии и в договорном отделе института.

Ранее на счетах бывшего сотрудника ФБК заблокировали 30 миллиардов рублей.