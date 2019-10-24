На счетах экс-сотрудника ФБК заблокировали 30 млрд рублей

На счетах экс-сотрудника ФБК заблокировали 30 млрд рублей

Фото: shtab.navalny.com

В Уфе у бывшего сотрудника местного штаба Навального Дениса Королёва «Альфа-банк» заблокировал по 9 999 999,99 рублей на трех счетах, в том числе на зарплатной и на кредитной карте.

Королёв рассказал «Открытым медиа», что банк в качестве причины блокировки ссылается на постановление суда, в котором указано, что блокировать нужно 75 миллионов рублей.

Именно эта сумма фигурирует в деле Фонда борьбы с коррупцией «об отмывании денежных средств».

Напомним, СКР возбудил уголовное дело против членов ФБК после подозрения в отмывании членами фонда более миллиарда рублей. Сторонники оппзиционера уверены, что власти хотят таким образом лишить финансирования региональные штабы.

Расследованием этого дела занимаются 112 региональных следователей по особо важным делам.

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