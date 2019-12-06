В Москве задержали жещину за избиение двухлетней дочери
На северо-западе Москвы полицейские задержали женщину, которую подозревают в неоднократном избиении двухлетней дочери.
В ночь на 3 декабря в полицию поступило сообщение, что в медучреждение 29-летняя женщина доставила малолетнюю дочь с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и множеством кровоподтекам на лице, туловище, руках и ногах.
Полицейские выехали на квартиру, где жил ребенок и задержали женщину. Также следователи поставили вопрос о лишении ее либо ограничении родительских прав, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в лесопарке Екатеринбурга было найдено тело девятилетнего мальчика. Мать ребенка уже сообщила, что сын умер после избиения со стороны отца, а женщина помогла ему спрятать тело.
Ребенка убили «на религиозной почве». Его сильно избили плетью, чтобы якобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп.
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