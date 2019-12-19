В Москве воспитатель измазала детей зеленкой скрыв побои
В дошкольной группе в Москве воспитательница разрисовала детей зеленкой, чтобы скрыть синяк на теле одного ребенка. Директор учреждения объяснил, что мальчик не слушался.
Инцидент произошел в школе № 1241. Вечером 17 декабря директору Антону Алексееву позвонили родители учащегося и сообщили, что обнаружили на теле у сына кровоподтек.
Оказалось, что воспитатель попыталась скрыть следы от наказания под зеленкой: она предложила детям поиграть и раскрасить другу друга.
После инцидента в школе собрали специальную комиссию. Сейчас педагог временно не работает, а ребенок продолжает посещать группу, сообщает телеканал «360».
Ранее на Кубани воспитатель разбила ребенку губу, пытаясь насильно накормить.
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