В Москве воспитатель измазала детей зеленкой скрыв побои

В Москве воспитатель измазала детей зеленкой скрыв побои

Фото: Pixabay

В дошкольной группе в Москве воспитательница разрисовала детей зеленкой, чтобы скрыть синяк на теле одного ребенка. Директор учреждения объяснил, что мальчик не слушался.

Инцидент произошел в школе № 1241. Вечером 17 декабря директору Антону Алексееву позвонили родители учащегося и сообщили, что обнаружили на теле у сына кровоподтек.

Оказалось, что воспитатель попыталась скрыть следы от наказания под зеленкой: она предложила детям поиграть и раскрасить другу друга.

После инцидента в школе собрали специальную комиссию. Сейчас педагог временно не работает, а ребенок продолжает посещать группу, сообщает телеканал «360».

Ранее на Кубани воспитатель разбила ребенку губу, пытаясь насильно накормить.

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