На Кубани воспитатель разбила губу ребенку после отказа есть суп

В детском саду Новороссийска воспитатель разбила губу 6-летней девочке. Ребенок не хотел есть рыбный суп, и женщина насильно пыталась засунуть ложку в рот.

Дома родители увидели, что у ребенка опухла нижняя губа, а внутри была запеченная кровь. В детсаду заверили, что девочка упала и ударилась в ходе игры.

Позже ребенок признался, что воспитатель обзывает и наказывает «ни за что». На педагога пожаловались и другие родители.

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию, передает «Наша газета». В настоящее время проводится проверка – по ее итогам вынесут процессуальное решение.

Ранее в ярославском детсаду одногруппники избили девочку на глазах воспитателя. Няня подошла к ребенку, только когда увидела, что очевидцы снимают инцидент на камеру.

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