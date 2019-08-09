В Москве ураганный ветер повалил деревья и повредил машины

Ураган в Москве повалил десятки деревьев, пострадали автомобили. Об этом сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он сообщил, что порывы ветра составляли 17 м/с, выпало до 14 мм осадков. В городе повалены 27 деревьев, они повредили три машины.

Он предупредлил, что 9 августа интенсивность дождей снизится, но увеличится скорость ветра – порывы могут достигать 25 м/с, передает «Интерфакс».

Ранее Гидрометцентр предупреждал о сильном ветре, ливнях и грозах 8 августа. Для оповещения населения использовали социальные сети, информационные табло в метро и федеральные каналы.