Погода преподнесет москвичам «сюрприз» 8 августа

Вечером 8 августа в московском регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Мощный атлантический циклон принесет сильные дожди, грозы и ветер до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, дожди начнутся в четверг и будут идти почти сутки. За это время выпадет половина месячной нормы осадков – 40-45 мм.

Кроме сильного дождя, в регионе ожидается усиление ветра. Другой неприятный «сюрприз» – колебание низкого атмосферного давления, пишет «Российская газета».

На температуре воздуха циклон не отразится – 8 августа столбики покажут 20-22 градуса, 9 числа – 19-21. К выходным погода улучшится до 24 градусов.

4 августа в Москве был побит самый низкий температурный рекорд за 70 лет. Термометры показывали 13,5 градусов.