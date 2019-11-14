В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу уроженца Армении Ашота Боляна.

По данным следствия, вечером 13 ноября рядом с жилым домом, расположенным по Нахимовскому проспекту, неизвестный выстрелил в 40-летнего Боляна. Спортсмен скончался на месте происшествия.

Местный житель обнаружил тело мужчины на парковке, пишет «ТАСС».

Погибший - многократный чемпион мира по тайскому боксу. Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве и убил коллегу.

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