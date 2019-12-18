В Москве строительство самой высокой башни идет по графику

В Москве строительство самой высокой башни идет по графику

фото: Anashina.com

Работа по строительству самой большой башни в Европе на территории делового центра «Москва-Сити» идет по графику.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы по возведению самой высокой жилой башни в Европе идут круглосуточно и будут завершены через несколько лет.

В столице появится самый высокий европейский небоскреб. Высота здания составит более 400 метров, в ней планируется разместить жилье, а также офисные и торговые площади, пишет «Интерфакс».

Башня, которая уже получила название One Tower, будет иметь 104 этажа, включая три подземных. Предполагается, что в 400-метровой высотке разместятся полторы тысячи квартир.

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