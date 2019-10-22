В Москве пройдет фестиваль православного кино

В Доме кино Союза кинематографистов РФ в Москве 22-25 ноября пройдет Международный фестиваль кино- и телепрограмм «Радонеж. На нем будут представлены работу из разных стран мира, в том числе из Грузии, Греции, Сербии.

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года. В этом году заявку отправили из многих стран. Однако, как отмечает один из членов жюри Александр Богатырёв, несмотря на потребность в высокодуховном кино, эфир фестивалю так и не дали, пишет «Радонеж».

По его словам, православное кино стало поистине энциклопедичным. Можно узнать о первых веках христианства, об истории Византии, Ближнего Востока и Северной Африки, где возникли первые монастрыри, о современной Афоне и многих греческих обителях. История нашей Родины и Русской Православной Церкви представлена в сотнях фильмов.

Ранее представители Церкви пожаловались не нехватку денег на содержание приходов и служащих.