В Москве прошел митинг коммунистов за честные выборы

В Москве завершился митинг КПРФ «За честный выборы». По данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 4,2 тысячи человек.

На акции выступил, в частности, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал участников голосовать за народных депутатов.

«Сегодня есть выбор - выбор в пользу союза государственно-патриотических сил. Все готово - не хватает общей воли, общего поступка и организованности в ходе выборной кампании. Предстоящие выборы могут усилить позиции государственно-патриотических сил», — приводит слова политика Interfax.

Помимо него к митингующим вышел кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин. По его мнению, коммунисты одержат победу на предстоящих выборах, потому что «оппозиция за бортом, а власть находится в нокдауне».

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы по 43-му округу после соответствующего решения суда.

Отказ в регистрации получили 57 кандидатов — 17 от политических партий и 39 самовыдвиженцев. Причиной отказа у большинства кандидатов назвали брак в подписях. С середины июля в Москве проходят протестные акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.