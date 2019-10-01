В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00. Церемония проходит в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Очередь из желающих проститься с выдающимся режиссером выстроилась у здания театра на Малой Дмитровке. Минута молчания в память о Захарове была объявлена перед началом гражданской панихиды. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова, пишут «Известия».

В числе множества людей желающих проститься с Захаровым пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Умер режиссёр, картины которого были моральным ориентиром для миллионов советских граждан.