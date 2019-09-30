Марк Захаров: Путин является архиодарённым человеком

Не стало Марка Захарова. Легендарный «Ленком» умер раньше, чем его режиссёр. Ведь говорить, что театр начинается с вешалки — чистой воды позёрство.

Альфа и Омега театра — актёры, пытаясь попасть на спектакли с участием которых зрители снесут вам двери, сломают вешалки, заплатят за «лишний билетик» стоимость путёвки в жаркие страны. Где они сейчас эти великие? Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Караченцов — носители славных имён, которые, по сути, и были «тем самым «Ленкомом»?

Тишина. Нет больше никакого «Ленкома». Осталось проститься с Марком Захаровым, персоной неоднозначной. Человеком, который, кажется теперь, нарочито соткал свой образ из одних лишь противоречий.

Каким был на деле Марк Захаров? Понять это катастрофически сложно. С одной стороны, это был человек театра, носивший «пуленепробиваемую» маску и охотно принимавший награды, дотации и звания от власти. Но взращённая на его интеллигентских кинокомедиях власть понимала, что человек, снявший «Мюнхгаузена» и «Убить дракона», чисто технически не может принимать награды, испытывая при этом в своей душе к власть имущим тот «щенячий пиетет», который свойственен многим деятелям отечественного искусства.

Невозможно человеку, создававшему целые пласты параллельной реальности в «Обыкновенном чуде» длиною в жизнь, режиссёру, картины которого для нас в 80-е были таким же глотком свободы, как контрабандные пластинки The Beatles, магнитофонные бобины с Высоцким, Pepsi и Marlboro, всерьёз заседать в Совете при президенте России по вопросам культуры и искусства.

Ведь, наверняка, (по крайней мере, хочется в это верить) Захаров понимал в глубине души: самое лучше, что может сделать власть в России — это не создавать никаких советов во вопросам культуры и искусства, дав отечественной культуре и отечественному искусству, наплодившему в советское время убийственно-патриотических агиток, развиваться исключительно на независимой основе. Как придорожный бурьян.

Ну, в самом деле: снять картину про общество, в котором… ну, никак не могут жить без очередного дракона, пожирающего жертву за жертвой, а затем стать адептом этого общества (и этого «дракона»), это или очень большая ирония, или… Нет, хочется верить, что это очень большая ирония.

Её патриархом и был для Марк Захаров — человек театра, который (будучи главой театра имени Ленинского комсомола с 1973 года) поджёг в эфире программы «Взгляд» в 1991 году партбилет, назвал Ильича государственным преступником и потребовал вынести ему такой же приговор, какой был посмертно вынесен Гитлеру.

А потом, когда пришло время другого Владимира, и стало очевидно, что успешность и неуспешность любого деятеля культуры определяется количеством аплодисментов, ниспосланных в адрес системы, режиссёр, кажется, понял: нужно либо уходить на пенсию, покидая пост, либо в 80 с гаком лет отправляться под домашний арест, как Серебряков. Казалось, он стал петь залихватские показные дифирамбы, «разделяя», «одобряя», «кивая». Но оговариваясь при этом

«Мне импонирует, что у него всё хорошо с чувством юмора»

Захаров позиционировал себя, как русский человек, хоть и был на одну четверть еврей. Бабушка по отцовской линии была еврейкой-караимкой.

Он родился 13 октября 1933 года в Москве. Отца Марка Захарова звали Анатолий Ширинкин. В годы революции Ширинкин был курсантом кадетского корпуса в Воронеже. Несмотря на то, что папа Анатолия был дворянином и служил у Колчака, бежав после войны в Австралию, молодой человек вступил в ряды РККА, пройдя в её рядах всю Гражданскую войну. Его мама не уехала вслед за отцом в Австрали. Заведовала детским домом при «Советах».

По окончании братоубийственных баталий Анатолий демобилизовался. Но постоянной работы не имел. Скитался от места к месту. Родители Захарова встретились в 1931 году. Мама Марка, Галина Бардина, была выпускницей театральной студии Завадского и вела детские драматические кружки.

В 1934-м, через год после рождения Марка, его отец был арестован. Чекисты не приняли во внимание его красноармейское прошлое. Статья № 58 УК для кого-то «увенчавшаяся» расстрелом, для Анатолия Ширинкина обернулась лишь тремя годами ссылки.

Галина уехала вслед за мужем. В 1943 году семье опального Анатолия Ширинкина удалось выпросить разрешения вернуться в столицу. Им дали комнату в коммунальной двушке.

Каким-то немыслимым образом вернувшемуся из ссылки Анатолию удалось получить работу в охране московского гарнизона. Однако его опять выслали, как человека, который был сослан по политической статье. А мама? Она устроилась в драматический кружок и занималась детьми. Марк всегда был подле неё. Ещё подростком бегал в легендарный театр Образцова, где пересмотрел все представления по нескольку раз.

Советская власть ничего не имела против того, чтобы внук белогвардейца, дожившего свой век в Австралии, посещал театральный кружок при Доме Пионеров. Вместе с ним туда ходил ещё один талантливый парнишка. Звали его Андрей Тарковский.

Вопрос выбора профессии по окончании школы был очень непростым. Твёрдой уверенности, что нужно идти по театральной стезе у Марка не было. Да и мама была категорически против его поступления в театральные вузы. Отговорка у неё была вполне банальной:

«Профессия у мужчины должна быть серьёзной»

Поэтому изначально Марк принёс документы в приёмную комиссию архитектурного института, но, к счастью, не набрал нужное количество баллов, отправившись в военно-инженерную академию, где, покопавшись в родословной, пареньку тоже дали от ворот поворот.

«Вещий сон»

Он приснился не Марку, а маме. И что было в этом сне – большая загадка. Но женщина резко переменила своё мнение и сказала единственному сыну: «Иди в театральный…».

Марк старательно готовил для поступления во МХАТ «Вересковый мёд». Читал его громко и пафосно. Но этим юный Захаров не заинтриговал приёмную комиссию. С помощью матери подготовив песнь о купце Калашникове, Марк отправился на штурм ГИТИСа, где ему, наконец, повезло.

По окончании театрального вуза, Марка Захарова распределили в труппу Пермского театра. В Перми Захаров отработал три года. Молодой человек развивался не только как актёр, но и как художник, создававший великолепные карикатурные зарисовки. Их охотно публиковали местные газеты и журналы.

Марк подрабатывал на радио, организовывал вместе с друзьями разные капустники. Именно там, в Перми, Марк Захаров приобрел первый опыт режиссёрской работы. А ещё женился на актрисе Нине Лапшиной, которой будет верен всю жизнь. Нина Тихоновна ушла из жизни 10 сентября 2014 года.

В 1959 году, в возрасте 26 лет, Марк возвращается в Москву и с помощью супруги находит работу в театре имени Н.В. Гоголя. В ходе работы в театре, он начинает писать. В 1964-м наступает своеобразный «рубеж». Работа актёра вдруг приходит понимание, что в жизни необходимо что-то менять. Актёрское поприще больше не прельщает. Хочется чего-то качественно иного, «большего». И этим большим становится режиссура — новая точка приложения всех его чаяний и усилий.

На сцене студенческого театра МГУ появляется первый спектакль, поставленный Марком Захаровым. Та самая пьеса Евгения Шварца. Тот заветный «Дракон», написанный автором, якобы, про Гитлера. А на деле? Про Сталина.

Именно сцена МГУ станет «трамплином» для начала головокружительной карьеры режиссёра. В 1965-м он устраивается в Театр Сатиры, где ставит «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского. В брежневскую эпоху Захарову напоминают, что с властью «надобно на вы»: в «Доходном месте», пьесе русского классика в интерпретации внука белогвардейца, усматривают крамольные намёки и запрещают… после 40-ка показов. Урок усвоен!

Точно такая же участь ожидает и комедию «Банкет». Ценой невероятных усилий и при непосредственной поддержке великого Андрея Александровича Гончарова ему удаётся поставить свой третий спектакль «Разгром» по роману Александра Фадеева. На сей раз всё максимально «чисто». Без подоплёк.

Так будет и далее. Без митингов и открытых ссор с «партией и правительством» вплоть до пребывания последних у руля. С осторожностью. Пониманием, что перекрыть кислород творческой личности в нашей стране проще простого.

В 1973 году, в год своего 40-летия, Захаров получает предложение возглавить театр Ленинского комсомола, в котором будет работать до конца жизни. Каждый спектакль Марка Захарова станет легендой и эталоном режиссёрского мастерства. Рок-опера «Юнона и Авось» с Николаем Караченцовым в главной роли — это вам не «шедевр союзного масштаба». Этой пронзительно-прекрасной истории любви, поставленной Марком Захаровым, рукоплескали даже зрители Парижа.

Многомиллионной аудитории имя Захарова открывают его фильмы. В 1976 году на экраны выходит четырёхсерийный музыкальный фильм «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях. И у 43-летнего режиссёра — буквально «с колёс»! — получается шедевр, который мы с удовольствием смотрим вот уже… 43 года.

В жанре музыкальной комедии с налётом ироничной философской притчи снимается следующая картина 1978 года «Обыкновенное чудо», где заняты Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгений Леонов и другие потрясающие «ленкомовцы». Картина становится в лучшем смысле этого слова культовой у советского (да и у российского) зрителя. Новый год без «Обыкновенного чуда»? Это какой-то неправильный Новый год.

А потом будут «Дом, который построил Свифт»…

…и блистательная «Формула любви» — история графа Калиостро в российской, так сказать, «системе координат» с отчаянной попыткой «оживления статуи» в «уно моменто».

Закончится всё там, где начиналось — фильмом-притчей о Драконе, которого нужно — обязательно нужно! — убить. Но не в реале, а в себе. Иначе судьба твоего народа будет… очень незавидной судьбой.

Забывать об этом нельзя. Надо помнить. А что из этого выйдет? Посмотрим. Как говорил Дракон, запускавший в финальных кадрах картины воздушного змея на потеху ребятне: «Сейчас оно всё и начнётся… Всё сначала и самое интересное. Готовсь!».

Марк Анатольевич Захаров, великий ироник нашей современности, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с режиссёром начнётся 1 октября в 10 часов утра на сцене театра, которому он посвятил 46 лет своей жизни. В 14.00 траурная процессия отправиться в сторону Новодевичьего кладбища, где Захаров будет похоронен рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова, Леонида Броневого и других деятелей кинотеатральной эпохи, которой больше нет. И, увы, не будет.

Такая история.

«Русская планета» скорбит вместе с вами в связи с кончиной Марка Анатольевича Захарова, отдаёт дань его светлой памяти и выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким.