Марк Захаров: Путин является архиодарённым человеком
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Марк Захаров: Путин является архиодарённым человеком

Умер режиссёр, картины которого были моральным ориентиром для миллионов советских граждан

Не стало Марка Захарова. Легендарный «Ленком» умер раньше, чем его режиссёр. Ведь говорить, что театр начинается с вешалки — чистой воды позёрство.

Альфа и Омега театра — актёры, пытаясь попасть на спектакли с участием которых зрители снесут вам двери, сломают вешалки, заплатят за «лишний билетик» стоимость путёвки в жаркие страны. Где они сейчас эти великие? Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Караченцов — носители славных имён, которые, по сути, и были «тем самым «Ленкомом»?

Тишина. Нет больше никакого «Ленкома». Осталось проститься с Марком Захаровым, персоной неоднозначной. Человеком, который, кажется теперь, нарочито соткал свой образ из одних лишь противоречий.

Каким был на деле Марк Захаров? Понять это катастрофически сложно. С одной стороны, это был человек театра, носивший «пуленепробиваемую» маску и охотно принимавший награды, дотации и звания от власти. Но взращённая на его интеллигентских кинокомедиях власть понимала, что человек, снявший «Мюнхгаузена» и «Убить дракона», чисто технически не может принимать награды, испытывая при этом в своей душе к власть имущим тот  «щенячий пиетет», который свойственен многим деятелям отечественного искусства.

Невозможно человеку, создававшему целые пласты параллельной реальности в «Обыкновенном чуде» длиною в жизнь, режиссёру, картины которого для нас в 80-е были таким же глотком свободы, как контрабандные пластинки The Beatles, магнитофонные бобины с Высоцким, Pepsi и Marlboro, всерьёз заседать  в Совете при президенте России по вопросам культуры и искусства.

Ведь, наверняка, (по крайней мере, хочется в это верить) Захаров понимал в глубине души: самое лучше, что может сделать власть в России — это не создавать никаких советов во вопросам культуры и искусства, дав отечественной культуре и отечественному искусству, наплодившему в советское время убийственно-патриотических агиток, развиваться исключительно на независимой основе. Как придорожный бурьян.

Ну, в самом деле: снять картину про общество, в котором… ну, никак не могут жить без очередного дракона, пожирающего жертву за жертвой, а затем стать адептом этого общества (и этого «дракона»), это или очень большая ирония, или… Нет, хочется верить, что это очень большая ирония.

Её патриархом и был для Марк Захаров — человек театра, который (будучи главой театра имени Ленинского комсомола с 1973 года) поджёг в эфире программы «Взгляд» в 1991 году партбилет, назвал Ильича государственным преступником и потребовал вынести ему такой же приговор, какой был посмертно вынесен Гитлеру.

А потом, когда пришло время другого Владимира, и стало очевидно, что успешность и неуспешность любого деятеля культуры определяется количеством аплодисментов, ниспосланных в адрес системы, режиссёр, кажется, понял: нужно либо уходить на пенсию, покидая пост, либо в 80 с гаком лет отправляться под домашний арест, как Серебряков. Казалось, он стал петь залихватские показные дифирамбы, «разделяя», «одобряя», «кивая». Но оговариваясь при этом

«Мне импонирует, что у него всё хорошо с чувством юмора»

Захаров позиционировал себя, как русский человек, хоть и был на одну четверть еврей. Бабушка по отцовской линии была еврейкой-караимкой.

Он родился 13 октября 1933 года в Москве. Отца Марка Захарова звали Анатолий Ширинкин. В годы революции Ширинкин был курсантом кадетского корпуса в Воронеже. Несмотря на то, что папа Анатолия был дворянином и служил у Колчака, бежав после войны в Австралию, молодой человек вступил в ряды РККА, пройдя в её рядах всю Гражданскую войну. Его мама не уехала вслед за отцом в Австрали. Заведовала детским домом при «Советах».

По окончании братоубийственных баталий Анатолий демобилизовался. Но постоянной работы не имел. Скитался от места к месту. Родители Захарова встретились в 1931 году. Мама Марка, Галина Бардина, была выпускницей театральной студии Завадского и вела детские драматические кружки.

В 1934-м, через год после рождения Марка, его отец был арестован. Чекисты не приняли во внимание его красноармейское прошлое. Статья № 58 УК для кого-то «увенчавшаяся» расстрелом, для Анатолия Ширинкина обернулась лишь тремя годами ссылки.

Галина уехала вслед за мужем. В 1943 году семье опального Анатолия Ширинкина удалось выпросить разрешения вернуться в столицу. Им дали комнату в коммунальной двушке.

Каким-то немыслимым образом вернувшемуся из ссылки Анатолию удалось получить работу в охране московского гарнизона. Однако его опять выслали, как человека, который был сослан по политической статье. А мама? Она устроилась в драматический кружок и занималась детьми. Марк всегда был подле неё. Ещё подростком бегал в легендарный театр Образцова, где пересмотрел все представления по нескольку раз.

Советская власть ничего не имела против того, чтобы внук белогвардейца, дожившего свой век в Австралии, посещал театральный кружок при Доме Пионеров. Вместе с ним туда ходил ещё один талантливый парнишка. Звали его Андрей Тарковский.

Вопрос выбора профессии по окончании школы был очень непростым. Твёрдой уверенности, что нужно идти по театральной стезе у Марка не было. Да и мама была категорически против его поступления в театральные вузы. Отговорка у неё была вполне банальной:

«Профессия у мужчины должна быть серьёзной»

Поэтому изначально Марк принёс документы в приёмную комиссию архитектурного института, но, к счастью, не набрал нужное количество баллов, отправившись в военно-инженерную академию, где, покопавшись в родословной, пареньку тоже дали от ворот поворот.

«Вещий сон»

Он приснился не Марку, а маме. И что было в этом сне – большая загадка. Но женщина резко переменила своё мнение и сказала единственному сыну: «Иди в театральный…».

Марк старательно готовил для поступления во МХАТ «Вересковый мёд». Читал его громко и пафосно. Но этим юный Захаров не заинтриговал приёмную комиссию. С помощью матери подготовив песнь о купце Калашникове, Марк отправился на штурм ГИТИСа, где ему, наконец, повезло.

По окончании театрального вуза, Марка Захарова распределили в труппу Пермского театра. В Перми Захаров отработал три года. Молодой человек развивался не только как актёр, но и как художник, создававший великолепные карикатурные зарисовки. Их охотно публиковали местные газеты и журналы.

Марк подрабатывал на радио, организовывал вместе с друзьями разные капустники. Именно там, в Перми, Марк Захаров приобрел первый опыт режиссёрской работы. А ещё женился на актрисе Нине Лапшиной, которой будет верен всю жизнь. Нина Тихоновна ушла из жизни 10 сентября 2014 года.

В 1959 году, в возрасте 26 лет, Марк возвращается в Москву и с помощью супруги находит работу в театре имени Н.В. Гоголя. В ходе работы в театре, он начинает писать. В 1964-м наступает своеобразный «рубеж». Работа актёра вдруг приходит понимание, что в жизни необходимо что-то менять. Актёрское поприще больше не прельщает. Хочется чего-то качественно иного, «большего». И этим большим становится режиссура — новая точка приложения всех его чаяний и усилий.

На сцене студенческого театра МГУ появляется первый спектакль, поставленный Марком Захаровым. Та самая пьеса Евгения Шварца. Тот заветный «Дракон», написанный автором, якобы, про Гитлера. А на деле? Про Сталина.

Именно сцена МГУ станет «трамплином» для начала головокружительной карьеры режиссёра. В 1965-м он устраивается в Театр Сатиры, где ставит «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского. В брежневскую эпоху Захарову напоминают, что с властью «надобно на вы»: в «Доходном месте», пьесе русского классика в интерпретации внука белогвардейца, усматривают крамольные намёки и запрещают… после 40-ка показов. Урок усвоен!

Точно такая же участь ожидает и комедию «Банкет». Ценой невероятных усилий и при непосредственной поддержке великого Андрея Александровича Гончарова ему удаётся поставить свой третий спектакль «Разгром» по роману Александра Фадеева. На сей раз всё максимально «чисто». Без подоплёк.

Так будет и далее. Без митингов и открытых ссор с «партией и правительством» вплоть до пребывания последних у руля. С осторожностью. Пониманием, что перекрыть кислород творческой личности в нашей стране проще простого.

В 1973 году, в год своего 40-летия, Захаров получает предложение возглавить театр Ленинского комсомола, в котором будет работать до конца жизни. Каждый спектакль Марка Захарова станет легендой и эталоном режиссёрского мастерства. Рок-опера «Юнона и Авось» с Николаем Караченцовым в главной роли — это вам не «шедевр союзного масштаба». Этой пронзительно-прекрасной истории любви, поставленной Марком Захаровым, рукоплескали даже зрители Парижа.

Многомиллионной аудитории имя Захарова открывают его фильмы. В 1976 году на экраны выходит четырёхсерийный музыкальный фильм «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях. И у 43-летнего режиссёра — буквально «с колёс»! — получается шедевр, который мы с удовольствием смотрим вот уже… 43 года.

В жанре музыкальной комедии с налётом ироничной философской притчи снимается следующая картина 1978 года «Обыкновенное чудо», где  заняты Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгений Леонов и другие потрясающие «ленкомовцы». Картина становится в лучшем смысле этого слова культовой у советского (да и у российского) зрителя. Новый год без «Обыкновенного чуда»? Это какой-то неправильный Новый год.

А потом будут «Дом, который построил Свифт»…

…и блистательная «Формула любви» — история графа Калиостро в российской, так сказать, «системе координат» с отчаянной попыткой «оживления статуи» в «уно моменто».

Закончится всё там, где начиналось — фильмом-притчей о Драконе, которого нужно — обязательно нужно! — убить. Но не в реале, а в себе. Иначе судьба твоего народа будет… очень незавидной судьбой.

Забывать об этом нельзя. Надо помнить. А что из этого выйдет? Посмотрим. Как говорил Дракон, запускавший в финальных кадрах картины воздушного змея на потеху ребятне: «Сейчас оно всё и начнётся… Всё сначала и самое интересное. Готовсь!».

Марк Анатольевич Захаров, великий ироник нашей современности, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с режиссёром начнётся 1 октября в 10 часов утра на сцене театра, которому он посвятил 46 лет своей жизни. В 14.00 траурная процессия отправиться в сторону Новодевичьего кладбища, где Захаров будет похоронен рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова, Леонида Броневого и других деятелей кинотеатральной эпохи, которой больше нет. И, увы, не будет.

Такая история.

«Русская планета» скорбит вместе с вами в связи с кончиной Марка Анатольевича Захарова, отдаёт дань его светлой памяти и выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким.

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