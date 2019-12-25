В Москве построят более 60 станций метро к 2026 году
Власти Москвы запланировали построить более 60 станций метро — около 150 километров линий — к 2026 году.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в перспективе буду созданы как новые линии метро (Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Коммунарская), так и продлены действующие - (Арбатско-Покровская, Солнцевская, Сокольническая). Программа по строительству и проектированию метро расписана до 2027 года включительно, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что все станции московского метро получили анонимное сообщение с угрозой «минирования».
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!