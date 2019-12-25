В Москве построят более 60 станций метро к 2026 году

Власти Москвы запланировали построить более 60 станций метро — около 150 километров линий — к 2026 году.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в перспективе буду созданы как новые линии метро (Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Коммунарская), так и продлены действующие - (Арбатско-Покровская, Солнцевская, Сокольническая). Программа по строительству и проектированию метро расписана до 2027 года включительно, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что все станции московского метро получили анонимное сообщение с угрозой «минирования».

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