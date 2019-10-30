В Москве отреагировали на учения ВСУ на границе с Крымом

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области вблизи Крыма. В Москве вызывают обеспокоенность любые манёвры возле российских границ.

По словам замглавы МИД Андрея Руденко, любые учения вблизи нашей территории вызывают беспокойство. Этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны.

Учения у границы с Крымом назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря, пишут «Известия».

Ранее два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над акваторией Черного моря.