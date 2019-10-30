В Москве отреагировали на учения ВСУ на границе с Крымом
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области вблизи Крыма. В Москве вызывают обеспокоенность любые манёвры возле российских границ.
По словам замглавы МИД Андрея Руденко, любые учения вблизи нашей территории вызывают беспокойство. Этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны.
Учения у границы с Крымом назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря, пишут «Известия».
Ранее два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над акваторией Черного моря.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!