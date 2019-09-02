В Москве осудили поляков за мероприятия по случаю Второй мировой войны без РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над поляками. Она прокомментировала решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым, пишут Russia Today.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», написала в своем Facebook дипломат.

1 сентября в Велюни проходят торжественные мероприятия в память о начале Второй мировой войны. Отказ в приглашении Москвы, по словам Варшавы, связан также с тем, что Россия, как оказывается, не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Поводом послужил ураган во Флориде.

Представлял американскую делегацию в польской столице вице-президент Майк Пенс.