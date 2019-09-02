В Москве осудили поляков за мероприятия по случаю Второй мировой войны без РФ

В Москве осудили поляков за мероприятия по случаю Второй мировой войны без РФ

dnr-pravda.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над поляками. Она прокомментировала решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым, пишут Russia Today.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», написала в своем Facebook дипломат.

1 сентября в Велюни проходят торжественные мероприятия в память о начале Второй мировой войны. Отказ в приглашении Москвы, по словам Варшавы, связан также с тем, что Россия, как оказывается, не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Поводом послужил ураган во Флориде.
Представлял американскую делегацию в польской столице вице-президент Майк Пенс.

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Места: Россия
События: политика
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