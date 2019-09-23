В Москве объявили о начале отопительного сезона

С 23 сентября в Москве начали давать тепло в жилых домах. В этом году отопительный сезон начался на два дня раньше, чем в прошлом.

О начале подачи тепла в квартиры москвичей объявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он сказал Агенству городских новостей «Москва», что соцучреждениям дали тепло 20 сентября по заявкам.

Включение отопления в жилых домах связано с тем, что средняя температура опустилась ниже 8 градусов и простояла пять дней, объяснил Бирюков.

Напомним, годом ранее отопительный сезон начался 25 сентября и продлился до 6 мая.

Ранее Гидрометцентр представил прогноз на отопительный сезон 2019-2020 годов.