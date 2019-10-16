В Москве обвинили Константинополь в национализме

Москва считает действия Константинопольского патриархата раскольническими после того, как Элладская церковь признала ПЦУ. Также там усмотрели в действиях церкви национализм.

Священник Сергей Худиев считает, что главная цель Варфоломея и всей Константинопольской церкви - превознесение «одного племени над другим», то есть утверждение величия одной нации, что недопустимо.

Решение о признании ПЦУ было принято в Греции 12 октября 2019 года во время заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви. По сути теперь признана православная церковь Украины. Однако многие отмечают, что Греция пошла на такой шаг, находясь под давлением Константинопольского патриархата. Не все и в самой Греции единодушно выступили за признание ПЦУ.

Уже 19 октября должно состояться совместное богослужение архиепископа Иеронима и главы ПЦУ, митрополита Епифания.

Как заявил священник Сергей Худиев, все последние действия Константинополя и соратников «не только не принесли никакого исцеления Украине - между Церковью и раскольниками общения как не было, так и нет - но и создали новый раскол, после того, как Московский Патриархат прервал общение с Фанаром, который сам вступил в общение с раскольниками». И Русской Церкви нельзя принимать все эти действия покорно. Ей надо сказать своего твёрдое «нет», передаёт «Радонеж».

Ранее РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом после признания украинской церкви.

В конце 2018 года две неканонические церкви – УАПЦ и УПЦ объединились и создали ПЦУ. Новая религиозная организация получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха.