Украинскую автокефальную церковь ликвидировали

Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ) ликвидировали, она присоединилась к Православной церкви Украины (ПЦУ). Изданные на нее до конца июля доверенности отозваны.

Об этом сообщила парламентская газета «Голос Украины». По информации издания, 29 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений внесли запись о прекращении деятельности организации «Патриархия Украинской автокефальной православной церкви» после реорганизации. Она присоединилась к «Киевской митрополии Украинской православной церкви», указывает ТАСС.

В конце 2018 года две неканонические церкви – УАПЦ и УПЦ объединились и создали ПЦУ. Новая религиозная организация получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха. Единственная каноническая церковь - Украинская православная церковь Московского патриархата - создание автокефальной не поддержала.