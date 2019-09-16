В Москве неизвестный ранил двух человек

Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Инцидент произошел в Москве у станции метро «Тимирязевская», сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.



Полицейские сразу прибыли по адресу Дмитровское шоссе, дом 12а. Установлено, что между тремя мужчинами произошла ссора, в результате которой неизвестный, используя оружие, ранил двух граждан и затем скрылся.



Один из пострадавших был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, и проникающим ранением глазного яблока, а другой - с огнестрельными ранениями передней брюшной стенки и правого предплечья.



По итогам инцидента было возбуждено дело по статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следственная группа работает на месте преступления и выясняет все обстоятельства происшествия, пишет РБК.



Ранее в центре Москвы произошло вооружённое ограбление со стрельбой. По предварительным данным, на Павелецкой площади должна была состоятся сделка на 10 миллионов рублей.