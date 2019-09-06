Павелецкий вокзал Москвы стал местом разборок со стрельбой
В центре Москвы произошло вооружённое ограбление со стрельбой.
По предварительным данным, на Павелецкой площади должна была состоятся сделка на 10 миллионов рублей.
По предварительной информации, подельники что-то не поделили, и встреча закончилась стрельбой. Один человек пострадал, сейчас ему оказывают помощь медики. Остальных участников конфликта ищут, они смогли унести всего лишь 10 тысяч рублей.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!