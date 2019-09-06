Павелецкий вокзал Москвы стал местом разборок со стрельбой

Павелецкий вокзал Москвы стал местом разборок со стрельбой

В центре Москвы произошло вооружённое ограбление со стрельбой.

По предварительным данным, на Павелецкой площади должна была состоятся сделка на 10 миллионов рублей.

По предварительной информации, подельники что-то не поделили, и встреча закончилась стрельбой. Один человек пострадал, сейчас ему оказывают помощь медики. Остальных участников конфликта ищут, они смогли унести всего лишь 10 тысяч рублей.

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