В Москве неизвестные поджгли инвалида и сбежали
В столице на улице Касимовская улица, дом 19 неизвестные подожгли мужчину и скрылись с места преступления. Как позже выяснилось, потерпевшим оказался 58-летний инвалид.
По информации Газеты.ру, на москвича напали в тот момент, когда он играл в карты на улице. Его жена и сын уверяют, что конфликтов у мужчины быть не могло, так как он редко покидал дом из-за проблем с ногами.О состоянии инвалида пока нет никакой информации.
Сейчас по подозрению в нападении задержаны двое молодых людей. Один из них утверждает, что не видит своей вины в произошедшем.
Ранее в селе под Ульяновском 16-летний подросток зарубил всю свою семью топором, чтобы они не расстраивались.
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