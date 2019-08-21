В Москве неизвестные поджгли инвалида и сбежали

В столице на улице Касимовская улица, дом 19 неизвестные подожгли мужчину и скрылись с места преступления. Как позже выяснилось, потерпевшим оказался 58-летний инвалид.

По информации Газеты.ру, на москвича напали в тот момент, когда он играл в карты на улице. Его жена и сын уверяют, что конфликтов у мужчины быть не могло, так как он редко покидал дом из-за проблем с ногами.

О состоянии инвалида пока нет никакой информации.

Сейчас по подозрению в нападении задержаны двое молодых людей. Один из них утверждает, что не видит своей вины в произошедшем.

Ранее в селе под Ульяновском 16-летний подросток зарубил всю свою семью топором, чтобы они не расстраивались.