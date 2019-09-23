В Москве массово отменяются рейсы
Уже 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Причиной тому стала плохая погода в столице.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», на утро 11:00 мск три рейса задержано и четыре отменено в аэропорту «Внуково». В «Домодедово» - 23 задержано и восемь отменено. А в «Шереметьево» задержан пока лишь один рейс, пишет «РИА Новости».
С 23 по 24 сентября Гидрометцентр заявил о «жёлтом» уровне погодной опасности из-за ветра.
Начавшаяся неделя будет холодной: средняя температура воздуха составит 6-7 градусов. Уже в четверг температура в европейской части России поднимется не выше 13 градусов, пройдет мокрый снег.
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