В Москве из-за мяса эвакуируют Совет Федерации

Служащих Совета Федерации попросили покинуть здание на Большой Дмитровке из-за сработавшей в столовой пожарной сигнализации. Оказалось, что у поваров подгорело мясо.

Сотрудников просили выйти из здания с документами и ценными вещами. В Совфеде отключились лифты.

Однако пленарное заседание не прерывали, уточняет ТАСС. Представитель оперативных служб успокоил присутствующих, заявив, что в буфете подгорело мясо.

В конце сентября из-за выбросов аммиака в Астрахани эвакуировали офисы.