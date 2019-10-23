В Москве из-за мяса эвакуируют Совет Федерации
Служащих Совета Федерации попросили покинуть здание на Большой Дмитровке из-за сработавшей в столовой пожарной сигнализации. Оказалось, что у поваров подгорело мясо.
Сотрудников просили выйти из здания с документами и ценными вещами. В Совфеде отключились лифты.
Однако пленарное заседание не прерывали, уточняет ТАСС. Представитель оперативных служб успокоил присутствующих, заявив, что в буфете подгорело мясо.
В конце сентября из-за выбросов аммиака в Астрахани эвакуировали офисы.
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