Из-за выбросов аммиака в Астрахани эвакуировали офисы

В Астрахани из административных зданий на улице Островского из-за выброса химических веществ 19 сентября пришлось эвакуировать людей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, офисные работники вызвали спасателей из-за резкого неприятного запаха.

Проведенные исследования показали, что в воздухе были превышены концентрации аммиака и хлора.

На следующий день состав воздуха вернулся в норму. Что послужило причиной выброса веществ пока неизвестно.

Ранее суд закрыл детский сад в Кузбассе из-за превышенного в четыре раза уровня радиации.