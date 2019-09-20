Из-за выбросов аммиака в Астрахани эвакуировали офисы
В Астрахани из административных зданий на улице Островского из-за выброса химических веществ 19 сентября пришлось эвакуировать людей.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, офисные работники вызвали спасателей из-за резкого неприятного запаха.
Проведенные исследования показали, что в воздухе были превышены концентрации аммиака и хлора.
На следующий день состав воздуха вернулся в норму. Что послужило причиной выброса веществ пока неизвестно.
Ранее суд закрыл детский сад в Кузбассе из-за превышенного в четыре раза уровня радиации.
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