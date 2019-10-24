В Москве эвакуированы 900 человек из-за возгорания ТЦ
На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ. Около 90 человек были эвакуированы.
По предварительным данным возгорания произошло в вытяжной вентиляции здания. Задымления увидели на крыше торгового центра по адресу: улица Ленинская Слобода, 26.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, в 11.17 поступила информация о возгорании в вытяжке четырехэтажного торгового центра. Люди своевременно были выведены из здания. Прибывшие подразделения работают, пишет «РИА Новости».
Ранее служащих Совета Федерации попросили покинуть здание на Большой Дмитровке из-за сработавшей в столовой пожарной сигнализации. Оказалось, что у поваров подгорело мясо.
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