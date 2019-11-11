Москва не выйдет из договора по открытому небу

Москва не будет выходить из Договора по открытому небу. Причем в России не уверены, что и Вашингтон готов к такому шагу.

По словам замглавы МИД России Сергей Рябков, договор важен для всех сторон. Но в случае выхода США, РФ придётся серьезно проработать свой ответ. Однако зеркальные меры здесь неприемлемы.

С возможным выходом США сам договор не развалится. В нем участвуют помимо этого ещё 33 страны, пишут «Известия».

Белый дом заявил о том, что рассматривает выход из договора 8 октября 2019 года. Он был подписан в 1992 году. Тогда его заключили 27 государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он вступил в силу десять лет спустя, и на сегодняшний день в нем участвуют 34 члена организации.

Ранее США вышли из другого договора. ДРСМД прекратил действие 2 августа. США объясняли выход из него отказом России выполнять условия соглашения. Так, Вашингтон был уверен, что новая российская ракета 9М729 имеет неразрешенные договором технические характеристики.

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