Москва требует обнародования разговоров Обамы

Вашингтон должен обнародовать стенограммы телефонных переговоров бывшего президента США Барака Обамы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время эфира Первого канала дипломат отметила, что мировой общественности надо слышать выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров Барака Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Таким образом она хочет знать, «как делается американская политика».

Ранее Белый дом опубликовал телефонный разговор Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, напоминают «Известия».

Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента президента США.

Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму и не обнаружило нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.