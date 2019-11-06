В ноябре Москва примет фестиваль кино «Радонеж»

Москва принимает с 22 по 25 ноября XXIV международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Он пройдет в Доме кино Союза кинематографистов РФ.

На фестивале будут представлены произведения миссионерского направления о насущных проблемах семьи, общества, церкви, воспитании молодежи и многих других. В сообщении к мероприятию также говорится о том, что представленные работы покажут события отечественной культуры в современном осмыслении. Именно они должны сформировать позитивное мировоззрение у зрителя, а также раскрыть ролл религии в современной жизни человека, пишет «РИА Новости».

До 1 октября принимались работы всех видов и жанров - игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров, от новостных сюжетов и репортажей до очерков и телефильмов.

Также будут объявлены победители в номинациях: «лучший полнометражный фильм», «лучший короткометражный фильм», «лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий», а также «за лучшую режиссерскую работу», «за лучшую операторскую работу» и «за лучший сценарий».

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года. В этом году заявку отправили из многих стран. В том числе из стран СНГ – Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, есть Сербия, Болгария, Израиль.