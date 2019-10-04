В России пройдет фестиваль духовного кино «Радонеж»

Радио «Радонеж» и портал «Русская планета» готовятся к освещению грандиозного кинофестиваля религиозных фильмов и будут информировать читателя обо всех этапах и событиях этого важного культурно-просветительского мероприятия мирового значения в духовной жизни каждого человека.

Программный директор XХIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» Татьяна Викторовна Москвина в интервью Радио «Радонеж» рассказала об отборе фильмов, участвующих в Фестивале.

«В Отборочную комиссию 24 МКФ Радонеж поступило более 200 фильмов, причем это почти в три раза больше по хронометражу, чем в предыдущие годы, так как много полнометражных неигровых картин», – рассказала Москвина.

«1 октября закончен прием заявок, но поступления идут лавиной. Часть работ перекочует на 2020-й, юбилейный год. Фестиваль проходит всего 4 дня, по 4 сеанса длительностью 2,5 часа в двух залах Дома кино. Потому критерии отбора ужесточаются. Имея в виду, что в наши дни активно работают телеканалы «Спас», «Союз», огромное пространство Интернета заполнено работами религиозного направления, весьма разными по качеству, нам интересно собрать программы, дающие представление не только о разнообразии тематики и жанров, но и о высоком профессионализме авторов данного направления», – рассказывает программный директор Фестиваля «Радонеж». «Ведущими темами остаются – осмысление истории, жизнь Церкви, 75-ление Победы – исторические очерки; рассказ о святых местах и святынях – паломническое кино и киноагиография; проблемы семьи, молодежи и экологии – проблемное кино»

«В этом году пришло много работ из стран СНГ – Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, есть Сербия, Болгария, Израиль. Работы разные, но все интересно».

Телевизионный конкурс, помимо центральных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточены основные силы, собирает фильмы и телепрограммы разных регионов России (Нижний Новгород, Великий Новгород, Калуга, Липецк, Псков, Самара, Астрахань, Мурманск, Донецк, Крым, Республика Марий, Башкортостан, Пермский край, Урал, Забайкалье, Чита, Сибирь, Алтай, Дальний Восток).

«По программам «Радонежа», собранным в нашем каталоге и золотой коллекции за четверть века, можно судить о позитивной жизни нашей страны в этот период», – рассказала Татьяна Москвина.

«Из того, что уже отобрано, можно назвать полнометражные неигровые работы, «Кино как молитва» Андрея Тарковского-сына о творчестве гениального отца, «Александр Солженицын. Раскаяние» Сергея Мирошниченко с учениками, «Сталинградское Евангелие» Владимира Шуванникова, «Юрий Кублановский» Алексея Бурыкина, «Новомученники» Галины Огурной, «Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю» Юрия Малыгина и другие. Помимо известных и постоянных авторов, таких как Максим Якубсон, Максим Гуреев, Марина Михайлова, Алексей Малечкин, Сергей Головецкий, много работ молодых, пока мало известных»

О том как фестиваль проходил в прошлом году - смотрите видеоролик: