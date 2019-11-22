Москва предостерегла США от шантажа за покупку Су-35

Египет - суверенное государство и предпочитает принимать самостоятельные решения по закупкам у России.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Египет, как и большинство партнеров России в мире, предпочитает принимать самостоятельные решения. Прежде всего, руководствуясь собственными интересами и ориентируясь на соотношение цены и качества.

Также Захарова отметила, что «официальные лица США» продемонстрировали «очень агрессивное поведение», угрожая Египту санкциями за то, что он рассматривает возможность купить российские истребители Су-35.

Она добавила, что своим давлением на другие страны Вашингтон подрывает доверие к себе, пишут «Известия».

Такое поведение США - не единственный пример попытки угрожать другим странам из-за покупки российского вооружения. Ранее в Госдепе США заявили, что Анкаре необходимо отказаться от зенитно-ракетных комплексов С-400 для улучшения турецко-американских отношений. В противном случае американские дипломаты в очередной раз пригрозили, что могут ввести санкции против Турции.

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